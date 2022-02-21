الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد القبض عليه.. أبرز الاتهامات الموجهة لأحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»

أحمد أبو النصر
أحمد أبو النصر

تصدر اسم الصيدلي أحمد أبو النصر تريند محرك البحث جوجل، بعد ما أثار خبر القبض عليه، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وارتياح بين روادهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر المعالج بالأعشاب والطب البديل، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، بعدما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" بتدشين هاشتاج القبض على طبيب الكركمين، وتداولوا منشورات بها شهادات لناس ذهبوا إليه للعلاج.

و لم تقتصر أسباب القبض عليه لامتلاكه مركزا طبيا بدون ترخيص، بل وصل الأمر إلى أنه تسبب من قبل في وفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمين، بعدما وصف له وصفة طبية خلال الكشف عليه في مركزه الطبي غير المرخص، ما تسبب في دخوله بغيبوبة فقد على إثرها حياته.

الاتهامات الموجهة للصيدلي أحمد أبو النصر

 

- مزاولة العلاج بالأعشاب الطبية بدون تراخيص مسبقة من وزارة الصحة.

- تزوير تراخيص مزاولة المهنة.

-  ترديد كلمة مرخص من وزارة الصحة.

- استخدام لافتات ونشرات للجمهور للاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

- النصب والاحتيال على المواطنين واستخدام مظاهر الكذب لخداعهم.

- التسبب في عاهات مستديمة لبعض المواطنين.

- استخدام المحرر الرسمي في النصب.

- التسبب في وفاة بعض المرضى عن طريق وصف علاجات لا تناسب حالتهم الصحية.

- تزوير شهادة التخرج.

- فتح مكان لمزاولة مهنة الطب غير مرخص.

- النصب على الناس باسم مهنة الطب و أخذ أموال منهم.

- النصب على الجمهور باستخدام طرق احتيالية.

- الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية.

- الغش و التدليس.

- استخدام ادوية مجهولة المصدر.

الاعلام وزارة مواقع التواصل العلاج وفاة كمين

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وائل لطفي

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