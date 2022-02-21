الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق وحدة سكنية بـ عمر بن عبدالعزيز ببورسعيد

حريق وحدة سكنية
حريق وحدة سكنية

شهدت منطقة عمر بن عبدالعزيز بنطاق حي الزهور، اليوم الإثنين، حريقا في إحدى الوحدات السكنية، تسبب في ذعر الأهالي من سكان العقار والعقارات المجاورة والمارة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق ببورسعيد

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول بعد دقائق من البلاغ.

وصل فريق الإنقاذ وألسنة اللهب المشتعلة بشدة تتصاعد من داخل غرفة منزل بالطابق الثاني، وكادت أن تلتهم باقي الوحدة والمساكن والعمارات المجاورة، وتبين أن السكان قد خرجوا من غرفة النوم التي تحترق.

علي الفور تم توجيه مخارج الإطفاء بسيارتي المطافئ إلى الحريق بصورة ضمنت سرعة الإخماد وضمان عدم تجاوز النيران للغرفة، وبالفعل تمت السيطرة بالكامل على الحريق.


فريق الحماية المدنية

وقام فريق الحماية المدنية بتبريد الحريق وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك السيطرة على الأدخنة المتصاعدة نتيجة الأعمال، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

الإجراءات القانونية

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجّه بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، وجرى الاستماع إلى أقوال شهود العيان من المارة والسكان، وكذلك حصر التلفيات، وذلك لاستكمال التحقيق في الواقعة.

وفي شأن آخر، شهدت منطقة السيدة خديجة، بمحافظة بورسعيد، حريقا بإحدى الوحدات السكنية التي يتواجد بداخلها الأهالي، مما تسبب في حالة من الذعر للسكان المقيمين بالمنطقة. 

وتلقت إدارة الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا بالحريق، وعلى الفور تم تكليف فريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، للتعامل مع الحريق، وتمكنوا من الوصول بعد دقائق من البلاغ. 

وصل فريق الإطفاء إلى موقع الحريق، والنيران تتصاعد من داخل أحد الغرف بالوحدة السكنية بالطابق الأول، وتبين وجود أهالي محتجزين داخل الغرف، وتمكن فريق الإطفاء من إخراجهم من وسط النيران، وذلك قبل أن يتعرضوا للإصابة نتيجة الحريق وتصاعد ألسنة اللهب. 

ودفعت الحماية المدنية ببورسعيد بـ3 سيارات إطفاء، وتم توجيه مخارج مواد الإطفاء تجاه الحريق وذلك للسيطرة عليه داخل الغرفة وحماية الوحدة السكنية والوحدات المجاورة، وتمكن الفريق من إخماد النيران. 

وعمل فريق الإطفاء بعد إخماد النيران على تبريد الحريق، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك السيطرة على الأدخنة المتصاعدة، لحماية الأهالي من الاختناق. 

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث ووجّه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق. 

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحريق، واستمع إلى أقوال شهود العيان من الأهالى والجيران، وعمل على حصر التلفيات، وذلك لاستكمال التحقيق في الواقعة.

الحماية المدنية ازمة الله النيران النوم عقار حادث هاني مدير باب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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