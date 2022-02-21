المشدد 15 عامًا لعاطل قتل شخصًا لسرقة سيارته بمساعدة آخرين

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 15 عامًا، لعاطل لإدانته بقتل شخص لسرقة سيارته ومبلغ مالي كان بحوزته بمساعدة آخرين سبق الحكم عليهم.

وعُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ود.مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11455 لسنة 2017 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2836 لسنة 2017 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد م ب"، عاطل، مقيم بدائرة المرج القاهرة، برفقة آخرين صدرت ضدهم أحكام جنائية، بعد أن قتلوا المجني عليه "أحمد ط ف"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقت إرادتهم على سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه فاستدرجوه لمكان الواقعة وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب بسلاح نارى "فرد خرطوش"، وسلاح أبيض مطواة، قاصدين قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وسرقوا سيارته وفرَّوا هاربين.