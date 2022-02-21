تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في القليوبية

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، والشروع في قتله بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين وهم "ح.م"، "إ.ف ج"، "ن .م" عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من أصحابها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بغرض تفكيكها وبيعها قطعا والكسب غير المشروع والتربح منها.

كما أقر المتهمون بركوبهم السيارة مع المجني عليه بغرض توصيلهم لأحد المناطق، وبمنتصف الطريق قاموا بتهديده بالسلاح الأبيض لإيقاف السيارة والنزول منها، وعندما قاومهم قاموا بإصابته بإصابات خفيفة باستخدام السلاح الأبيض حتى ترك السيارة ولاذوا بها بالفرار.

وكان قسم شرطة الخانكة قد تلقى بلاغا من سائق يفيد بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض على يد 3 أشخاص وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب واقعة السرقة، وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.