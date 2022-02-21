الإعدام شنقًا للمتهم بقتل صديقه لسرقة سيارته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدي مكي، ومحمد عبد الحميد السعدني وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا، لسائق متهم بقتل صديقه، لسرقة سيارته لمروره بضائقة مالية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24094 لسنة 2017، والمقيدة برقم 563 لسنة 2017، أن المتهم "محمود ص م"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجنى عليه "عزت.ق.أ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة "فأس"، وما أن تهيأت له الفرصة قام بضربه ضربتين على رأسه لخلاف بينهما قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه ارتكب هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة سيارة نقل ملك شقيق المجنى عليه والمبلغ المالي والهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالمجني عليه وفر هاربًا.

وشهدت محكمة جنايات بنها أعمال تأمينية مشددة بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات للحفاظ على سير المحاكمة بشكل آمن، كما شهدت فرحة لأسرة المجني عليه بعد القصاص العادل من المتهم بقتل نجلهم.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول بأرض زراعية بناحية عزبة الباجوري.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ والفحص تبين وجود جرحين قطعيين بالرأس وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.