«زراعة الشرقية» تنفذ مدرسة حقلية عن القمح لمزارعي منشأة نبهان بفاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

و أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا السياق نفذت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، مدرسة حقلية إرشادية لمزارعي قرية منشأة نبهان التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس عن محصول القمح صنف سدس 14، بحضور الدكتورة إيمان مصطفى مجاهد من معهد بحوث القمح، والدكتور حمدي محمد الهدى العزازي من معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور سعيد ضاحي محمد من المعمل المركزي للحشائش، والدكتورة دعاء راغب محمد من معهد بحوث أمراض النبات والدكتورة داليا عبدالرحمن واكد بمعهد بحوث وقاية النبات ومهندسي الإرشاد بإدارة فاقوس الزراعية وعدد من المزارعين.

وخلال المدرسة الحقلية تم عرض التوصيات والمعاملات، التي تتم لمحصول القمح مثل طرق الري ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهما وطرق العلاج ، وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به، وتم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور.