الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاز عملات أثرية في الشرقية..

المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف بالأوقاف

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، موظفا بالأوقاف بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة عملات معدنية أثرية بقصد الاتجار فيها بمركز شرطة بلبيس.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

وتعود أحداث القضية رقم 26792 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 14 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار الشرقية أكدتها التحريات تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار مفادها قيام المدعو نور أ ح م ح، 46 سنة، موظف بالأوقاف ومقيم العبور والمطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا بحيازته لقطع أثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من وراء بيعها.

على أثر ذلك، وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه مأمورية برئاسة العميد محمد رجب، تحت إشراف اللواء محمد درديرى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار ضبطت المتهم بحوزته 107 عملات معدنية ترجع للعصر اليونانى والرومانى من الحضارة المصرية القديمة، وبعرض تلك المضبوطات على لجنة من مفتشى الآثار أقرت بأثريتها، فأمر اللواء أيمن شاكر مساعد الوزير لقطاع السياحة والآثار بإحالة المتهم والمضبوطات للنيابة العامة، التى أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق الشرقية السجن المشدد حيازة عملات معدنية شرطة بلبيس

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