الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لعدم الانضباط الإداري.. التحقيق مع 47 من العاملين بالمنشآت الحكومية بشبراخيت والدلنجات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على  ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية  أسفرت عن إحالة 45 من العاملين  بالمنشآت الحكومية والإدارات الزراعية والبيطرية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني، و 2 من العاملين بمدرسة الربدان بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.  

المرور البحيرة ضباط المحكمة المواطنين تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

الحكومة توافق على ترقيات المعلمين (مستند)

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

اللجنة المصرية الأردنية تختتم أعمالها بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

إنجاز 75٪ من تأهيل وتبطين 10 ترع بتكلفة 144.5 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا