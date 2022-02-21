لعدم الانضباط الإداري.. التحقيق مع 47 من العاملين بالمنشآت الحكومية بشبراخيت والدلنجات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة 45 من العاملين بالمنشآت الحكومية والإدارات الزراعية والبيطرية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني، و 2 من العاملين بمدرسة الربدان بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.