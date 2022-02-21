الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة  العامة فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 240 لسنة 2021،  ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

جماعة إرهابية محكمة الجنايات نشر أخبار كاذبة محكمة الجنايات المختصة

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