الإثنين 21 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر تطلق مشروع «مشواري» لتدريب 35 ألف طالب على ريادة الأعمال

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ممثل منظمة اليونيسيف لإعلان إطلاق برنامج مشواري الذي يستهدف تدريب 35 ألف طالب وطالبة على ريادة الأعمال. 

وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن تقديره للتعاون مع منظمة اليونيسيف، مؤكدًا أن الجامعة منفتحة على كل الدول والمؤسسات وتعنى بكل العلوم الشرعية والتطبيقية للربط بين علوم الدين والدنيا، وأن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بذلك.

 وأشار "المحرصاوي" إلى أن الجامعة تعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب من خلال مشاريع ريادة الأعمال التي توسعنا فيها، حتى صار هناك ناد لزيادة الأعمال وحاضنات بكلية الهندسة بقنا والصيدلة بنات القاهرة، وجارٍ افتتاح حاضنة أخرى بفرع الجامعة بأسيوط، وقد توجت هذه الأعمال بفوز فريق إيناكتس الأزهر بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز الأول على مستوى العالم.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن الجامعة بها كليات متنوعة في علوم الطب والصيدلة والعلوم الإنسانية، وطلاب من مختلف دول العالم، وإن من شيوخ الأزهر القدامى من برعوا في فنون الطب، مشيدًا بالتعاون المشترك مع اليونيسيف وتقدير الجامعة للدور الذي تؤديه المنظمة في دول العالم. 

ومن جانبه عبر فضلون حقي ممثل منظمة اليونيسيف، عن اعتزازه بجامعة الأزهر ومكانتها على مستوى العالم مثمنًا دورها في خدمة المجتمع، كما أثنى على جهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية في الاهتمام بالشباب والاستفادة منهم. 

فيما قال الدكتور محمد الأنصاري ممثل "إيناكتس مصر"، إن "إيناكتس" تهتم بالتنمية المستدامة وإن برنامج مشواري يعمل على إعداد الشباب لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، فيما أوضح الدكتور شريف سيد رئيس فريق "إيناكتس الأزهر"،  أن الجامعة تدعم الشباب وتقدم كل سبل الدعم لهم وهو ما جعلنا نتميز ونتشجع لتحقيق مراكز متقدمة في شتى المجالات التي تخدم المجتمع.

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر منظمة اليونيسيف العلوم الشرعية والتطبيقية الدكتور محمود صديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد الأنصاري لسوق العمل تخدم المجتمع

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