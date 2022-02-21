الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص بتهمة الاتجار فى الأدوية المهربة جمركيًا عبر الإنترنت

أدوية مهربة
أدوية مهربة

اعترف شخص بالاتجار في الأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال قيامه بإنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الأدوية المهربة، وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال قيامه بإنشاء مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الأدوية المهربة وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 166 عبوة لعقاقير ومستحضرات طبية، جميعها مستوردة مهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة لخزانة الدولة بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء لجنة جمركية من الجهات المعنية المختصة أفادت بأن قيمة الرسوم الجمركية المُستحقة لخزانة الدولة على تلك الأدوية المهربة بمبلغ (1,950,000- مليون وتسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم حبسه.

الأدوية المهربة الرسوم الجمركية الضرائب جرائم الأموال العامة القاهرة

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وائل لطفي

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