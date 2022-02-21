تامر حسنى ينشر صورًا من كواليس فيلمه «بحبك».. ويعلق: «دراما رومانسية مختلفة»

نشر نجم الجيل تامر حسني، صورا من كواليس فيلمه الجديد "بحبك"، والذى يجمعه مع هنا الزاهد، حيث يأتى الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه حسني فى فيلمه "مش أنا".

وعلق النجم تامر حسني على الصور، قائلا: «مساء الهنا على اغلى ناس على قلبي انا ، دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد (بحبك) طبعًا في ناس هتقرا اسم الفيلم بحبِك و ناس هتقراه بحبَك دا طبعاً مقصود عشان في دراما الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جداً»،

تامر حسنى

وتابع تامر:«الفيلم اكيد فيه ضحك بس في إطار رومانسي بحت مش موجود بقاله كتير اتشرفت بمشاركة نجمة اليوم والمستقبل الجميلة هنا الزاهد و مبسوط اني اول من اكتشفها في بداية حياتها وفي الفيلم دا بكتشفها تاني ويقدمها بشكل جديد عليها و عليكم ومبسوط جداً لمشاركة حبيب قلبي نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني اللي هيعمل ان شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميله و للأسف لسه مصورش علشان انزل صوره بس في اول يوم تصوير له ههريه صور».

تامر حسنى

واستكمل تامر قائلا: «انتظروا بعد أيام انضمام نجمه جميله مميزه من نجوم المستقبل اللي هيكون ليها مستقبل كبير ان شاء الله، و فرحان جداً بإنضمام الفنان الموهوب اوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل وربنا يكتبلك فيه كل النجاح و يكرمك و يكرمنا معاه»،

واختتم تامر حسني قائلا: «الفيلم من إنتاج حبايب قلبي و اصدقاء العمر سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوقي».

جدير بالذكر، إن النجم تامر حسني حقق نجاحاً كبيراً فى فيلمه الأخير "مش أنا" وتجاوزت ايراداته النصف مليار فى مصر والوطن العربي.

تامر حسنى

تامر حسنى

تامر حسنى

تامر حسنى

تامر حسنى

تامر حسنى