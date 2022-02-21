الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية 

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

ووفقًا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

فيما شارك النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية، برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي.

يذكر أن أعمال اجتماعات المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، شهد حضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ومشاركة عدد كبير من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لهم، ويناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي وسترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، والتي جاءت تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن".

وعبر النائب أحمد مقلد عن فخره بمشاركته في أعمال اجتماعات المؤتمر، بصفته ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمينًا لسر لجنة الشئون العربية، مؤكدًا أن "التنسيقية أكثر كيان سياسي مصري يحرص على المشاركة في كل الفعاليات العربية"، مؤكدًا أن "دور البرلمانيين هام ومحوري في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي".

وشددت النائبة نهى زكي على أن الدبلوماسية البرلمانية العربية باتت ذراعًا هامة لا بد من استغلالها في أي تحرك عربي تجاه أزمات المنطقة، وأن دور البرلمانيين لا يقل عن الدبلوماسية الرسمية للدول.

مجلس النواب لجنة الإسكان الايجار القديم فيروس كورونا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا

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