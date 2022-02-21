الرئاسة التركية: العقوبات الغربية ضد روسيا غير مجدية

أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أن فرض الغرب عقوبات ضد روسيا على خلفية التوتر مع أوكرانيا لن يكون مجديا وسيؤدي فقط إلى إرجاء المشاكل.

وفي حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أضاف قالن أنه من الأفضل الاستماع إلى موسكو وفهم مخاوفها الاستراتيجية.

وأضاف: "روسيا تشعر بالتهديد من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إعادة رسم الحدود وتجديد التحالفات الاستراتيجية بعد 30 عاما من انهيار الاتحاد السوفييتي".

وتابع: "العقوبات الغربية ضد روسيا في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية غير مجدية وتؤدي فقط إلى إرجاء المشاكل".

وأكد ضرورة تشكيل قواعد ومبادئ جديدة تطمئن الطرفين، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لا يعني بالضرورة الاستجابة لكافة طلبات روسيا، ولكن الاستماع لها".

واعتبر أن "الناتو" يعد "أنجح وأهم تحالف عسكري شهده العالم"، مؤكدا أن بلاده عضو رئيسي فيها.

وتابع: "لكن ذلك لا يعني أننا لن نشارك في تحالفات أخرى في آسيا الوسطى أو القوقاز أو الشرق الأوسط أو إفريقيا، أو أنه لن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا أو الصين".

و في وقت سا بق، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمرة للجمع بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية أشار قالن في تصريح صحفي بإسطنبول إلى "أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت إلى "استمرار جهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة بين موسكو وكييف"، مضيفا أن "مقترح أردوغان للجمع بين قائدي روسيا وأوكرانيا في الواقع هو الاقتراح الأكثر أهمية وواقعية للتغلب على هذه الأزمة".

وأكد أن أردوغان اقترح اللقاء على زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، كما قدم المقترح ذاته لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما.

وتابع أن "أردوغان سيهاتف بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم عرض المقترح عليه مجددا".

وقال إن الاستعدادات مستمرة من أجل زيارة بوتين لتركيا، مضيفا: "نحن على اتصال دائم مع نظرائنا الروس".

وأردف قوله: "يجب منح الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل قضية أوكرانيا، وينبغي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التوتر".

وشدد على أن الأزمة في أوكرانيا ستؤثر سلبا على الجميع.