الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تكشف تفاصيل مفاوضات «ملف إيران النووى».. وأمريكا تمتنع عن التعليق

النووي
النووي

كشف نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال اجتماعه مع ممثلي المنظمات اليهودية من الولايات المتحدة، عن تفاصيل المفاوضات التي تجرى بين إيران والقوى العالمية في فيينا، والتي لم تنشر حتى الآن.

ويجري ممثلو المنظمات اليهودية الأمريكية زيارة إلى إسرائيل، يلتقون خلالها العديد من كبار المسئولين هناك. 

مطالب إيران في الاتفاق النووي

وقال بينيت إن إيران تطالب بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب التابعة للإدارة الأمريكية، واصفا ذلك بـ«ذروة الوقاحة»، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأكد بينيت أن إيران طالبت خلال المفاوضات بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها للاشتباه في تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت هذا الأمر.

امتناع أمريكي عن الرد

وتابع: "الإيرانيون في مرحلة متقدمة جدًا من مشروع تخصيب اليورانيوم، لقد تجاوزوا خطوطًا حمراء، بما في ذلك تخصيب غير مسبوق بنسبة 60%، وأكبر مشكلة في هذه الصفقة أنه في غضون عامين ونصف ستكون إيران قادرة على المزيد".

من جانبه، امتنع نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمريكية، عن التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أن هناك تقدما كبيرا في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية. 

النووي الاتفاق النووى إيران إسرائيل فيينا أمريكا الولايات المتحدة اليورانيوم تخصيب اليورانيوم الرئيس الامريكي جو بايدن

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