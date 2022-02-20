طريقة إدخال شحنة الموالح المصرية إلى روسيا.. حصاد وزارة الزراعة اليوم

شهدت وزارة الزراعة عدد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وتسلط الدستور الضوء على أبرزها في السطور التالية:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن آليات دخول شحنة الموالح المصرية إلى روسيا.

وقال تقرير للوزارة، إن هناك جهود حكومية مكثفة بذلتها مختلف الأجهزة التنفيذية لإنهاء أزمة شحنات الموالح المصرية في روسيا، وتم ارسال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك التي أوقفت دخول شحنات الموالح للأسواق الروسية، وتأكيده خلال الخطاب الرسمي التزام المصدرين المصريين بمختلف الاشتراطات الحجرية الروسية.

وأكد التقرير أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خاطبت السفير الروسي في مصر، مقدرا الدور الذي لعبه السفير المصري في روسيانزيه النجاري في إنهاء الأزمة عبر الاتصالات المكثفة التي أجراها مع المسئولين الروس إلى أن تم حل الأزمة والسماح للشحنات بدخول الأسواق الروسية.

https://www.dostor.org/3719902

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تيسيرات جديدة تمنحها للمنتفعين الجادين بأراضى الشركة فى منطقة المغرة جنوب العلمين.

وقرر اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافى بدون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين استزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات الجديدة تأتي في إطار حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على تقديم صور الدعم والمساندة الكاملة لتذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى تواجه المنتفعين الجادين، لمواصلة أعمال الاستزراع والتنمية بمنطقة المغرة،وذلك بناءً على نتائج التقارير والمتابعة الميدانية التي رصدتها شركة، تنمية الريف المصرى الجديد، والتي تم من خلالها حصر أعمال الاستزراع للأراضي المخصصة للمنتفعين بمنطقة المغرة.

https://www.dostor.org/3720054

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور، على هامش مشاركته في المعرض الدولي اكسبو 2020 والذي تستضيفه مدينة دبي في دورته الحالية.

https://www.dostor.org/3720167