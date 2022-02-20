وزير الزراعة يعقد لقاءات مكثفة في دبي على هامش مشاركته في إكسبو 2020

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور، وذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي اكسبو 2020 والذي تستضيفه مدينة دبي في دورته الحالية.

وزير الزراعة عقد اجتماعا مع السيد/ محمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبحث معه آفاق التعاون في مجال سلامة الأغذية والحجر الزراعي والصحة النباتية حيث تم تحديد نقاط للتواصل المستمر من أجل انسياب حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين الشقيقين وإزالة أي معوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية لدولة الإمارات "القصير" أكد خلال اللقاء أن صادرات مصر الزراعية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية وعليها طلب متزايد من معظم الدول نظرا لجودتها العالية.

كما التقى "القصير" مع أيمن الجيار الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة للاستثمار والتي تعمل في مجال إنتاج أجهزة لترشيد مياه الري بنسبة 40% وتم الاتفاق على التعاون في هذا المجال خاصة أن مصر حاليا تقوم بتنفيذ مشروع قومي كبير لتحديث أساليب الري والتحول من نظم الري القديمة إلى الحديثة.

كما التقى "القصير" مع المستشار حامد الحامد رئيس مجموعة غراسيا العاملة في مجال التخزين والتبريد وتم الاتفاق على التعاون في إنشاء وحدات تبريد مختلفة الأحجام في مصر كمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والخريجين للعمل في مجال السلع الغذائية المختلفة ونقلها من مناطق إنتاجها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع.

‏كما التقى وزير الزراعة مع د عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي وبحث معه النهوض بصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور كما التقي "القصير" مع محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وبحث معه سبل دعم مشروعات الهيئة في مصر وتوسيع مجالات عملها

‏والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في معرض اكسبو الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في دورته الحالية.

القصير سوف يلقى محاضرة حول اليوم في جناح مصر بالمعرض يتناول فيها الفرص والتحديات في قطاع الزراعة ويستعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما يستعرض النهضة الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.