إصابة 6 عمال بحروق خطيرة داخل مزرعة فى البحيرة

أصيب 6 عمال بحروق وكدمات متفرقة بالجسم، إثر إشتعال أنبوبة غاز داخل مزرعة بالطريق الصحراوي دائرة قسم غرب النوبارية، تم نقل المصابين مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وجار تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وتبين لمأمور قسم شرطة غرب النوبارية من المعاينة والفحص إشتعال النيران في أنبوبة غاز داخل مزرعة زين سليم بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، بجوار مصنع السكر بغرب النوبارية وأثناء قيام المصابين بمحاولة إطفاء النيران أمسكت بهم، ما تسبب فى إصابتهم.

أسفر الحريق عن إصابة كل من «محمد عاطف محمد 32 سنة مقيم كفر الدوار بحروق وكدمات متفرقه بالجسم وعبد الناصر صابر الحبال 50 سنة، مقيم كفر الدوار بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ورمضان صابر الحبال 43 سنة، مقيم كفر الدوار بحروق بالوجه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وصبحي غنيمي سعد 35 سنة مقيم كفر الدوار بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعلاء عبدالسلام جمعة 38 سنة، مقيم كفر الدوار بحروق بالوجه والجسم وسليم محمد زيد 43 سنة مقيم كفر الدوار بحروق بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.