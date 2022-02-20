رويترز: مخاوف شعبية على حياة الملكة إليزابيث إثر إصابتها بكورونا

أثارت الأنباء حول إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا “كوفيد -19”، الصدمة والقلق بين الأوساط السياسية والاجتماعية في إنجلترا.

وانهالت رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء من جميع أنحاء البلاد يوم الأحد، حيث أبدى السياسيون والجمهور مخاوفهم حول إصابة الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، بحسب وكالة رويترز الأمريكية.

واحتشد عدد قليل من المواطين عند بوابات قلعة وندسور حيث تتلقى الملكة العلاج الطبي لأعراض خفيفة، فيما استخدم آخرون حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمهم.

قال الكثيرون إنهم انزعجوا من الأخبار بعد انسحاب أطول ملوك في العالم من عدد من الأحداث البارزة وقضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي ، مما أثار مخاوف بشأن صحتها .

من جانبه قاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرد الرسمي باسم الشعب للملكة ، قائلاً إنه متأكد من أنه يتحدث نيابة عن الأمة عندما يتمنى للملكة الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى صحة جيدة نابضة بالحياة.

وقال زعيم المعارضة كير ستارمر: "تعافى قريبا سيدتي". قام العديد من السياسيين الآخرين ببساطة بتغريد "حفظ الله الملكة"، لتجتاح تويتر في بريطانيا.

فيما أرسلت سفارة الولايات المتحدة في لندن أطيب التمنيات. ووصف رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو ، الملكة بأنها "صخرة" في إشارة إلى المناظر الطبيعية للأراضي البريطانية.

ويأتي الدعم الواسع النطاق للملكة بعد الذكرى السنوية في وقت سابق من هذا الشهر عندما احتفلت بهدوء بمرور 70 عامًا على العرش ، وهي أول سيدة بريطانية تفعل ذلك.

وقال القصر إن أعراض الملكة كانت خفيفة ومن المتوقع أن تواصل "المهام الخفيفة" خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الملكة على اتصال بابنها الأكبر وولي العهد ، تشارلز أمير ويلز، الذي تبينت إصابته بكوفيد الأسبوع الماضي.

وعُلم أن عددا من الأشخاص أصيبوا في قلعة ويندسور، حيث تقيم الملكة.