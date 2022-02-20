الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ياسمين رئيس» تؤدي مناسك العمرة بعد عرض مسرحية «أحفاد ريا وسكينه» (صور)

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

حرصت الفنانة ريا وسكينة على تأدية مناسك العمرة أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحيتها الجديدة “أحفاد ريا وسكينة” بمشاركة الفنانة دينا الشربيني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة “ياسمين” في أحدث ظهور لها من أمام الكعبة المشرفة، أثناء تأديتها مناسك العمرة.

“أحفاد ريا وسكينة”

ويعتبر العرض المسرحي “أحفاد ريا وسكينة”، الذي حمل عنوان الستات ميعرفوش يقتلوا، أول تجربة لياسمين رئيس على خشبة المسرح، ويشاركها البطولة النجمة دينا الشربينى. 

ومسرحية "أحفاد ريا وسكينة"هي أول بطولة مسرحية للنجمة ياسمين رئيس، وتقدم خلالها شخصية "بوسي شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوق إلى درب حارة المهابيل، حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي استعراضي حول ثلاث فتيات من عائلة كبيرة، يتوفى والدهن ليتفاجأن بأن عمهن يخبرهن بأن والدهن قد باع له كل أملاكه وأن القصر الذي يقمن به أصبح ملكه، فتحاول الفتيات اللجوء للرجال المخطوبات لهم، ولكنهم يخيبون ظنهن ويتركونهن عندما يعلمن أنهن أصبحن فقراء.

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وائل لطفي

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