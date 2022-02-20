تشريعية النواب توافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع؛ ما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة، بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.



وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

الإبلاغ حال بيع أو تأجير الوحدة البحرية خلال 15 يوما

ونصت المادة الثانية، أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين أعمال وفعليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم.

وقال سعد الدين: ترفع الجلسة علي ان تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح غد الاثنين، ومن المقرر أن يعود غدا الإثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، لاسيما وأنه كان مدرجا على جدول الأعمال اليوم مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية.