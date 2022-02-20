بيت السحيمي يستضيف حفلا لفرقة «الفن الصادق»

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 24 فبراير الجاري، حفل غنائي لفرقة الفن الصادق للموسيقى العربية بقيادة مطرب الأوبرا إسماعيل صادق.

حيث تقدم الفرقة باقة من أشهر الأغاني العربية "نعناع الجنينة"، "ياعشاق النبي"، "ابسط يا عم"، "رمش عينه"، "الحلو أبو شامة"، "تلات سلامات"، "بقى عايز تنساني"، "ياللي سامعني"، "وحياتك يا حبيبي"، "ساكن في حي السيدة"، "مصر يا أول نور في الدنيا"، "جانا الهوا"، بمشاركة عدد من المواهب الغنائية الشابة محمد محفوظ ، عمرو محمد، إسلام سلطان، أحمد عوض، مصطفى نور، محمد حسن، هيلانة، أنغام، شروق، سلمى، منى منتصر، بقيادة مايسترو الفرقة إيمان سليمان.

يذكر أن إسماعيل صادق سوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية، تخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية سنة 1989، وتتلمذ على يد الفنان إبراهيم الحجار، وشارك بالغناء في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

بيت السحيمي

بيت السحيمي بالدرب الأصفر المتفرع من شارع المعز لدين الله نموذجاً فريداً من نماذج عمارة البيوت السكنية الخاصة بل أنه البيت الوحيد المتكامل الذي يمثل عمارة القاهرة في العصر العثماني في مصر، وهو يتكون من قسمين، القسم الجنوبي أنشأه الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي في سنة 1648م، أما القسم الشمالي فقد أنشأه الحاج إسماعيل شلبي في سنة 1796م ، وجعل من القسمين بيتاً واحداً وسمي بيت السحيمي نسبة إلى الشيخ أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالأزهر وهو آخر من سكن فيه.

ويشتمل البيت على عدة قاعات تتألف كل منها من إيوانين بينهما دورقاعة يتوسط بعضها فسقية من الرخام ولبعض أسقف القاعات مناور يعلوها شخشيخة خشبية ، وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزرات الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشاني وكسيت الأرضيات بالرخام . وبقاعات البيت مشربيات ونوافذ من الخشب الخرط ودواليب وبالبيت كتابات أثرية تشتمل على تاريخ الإنشاء والمنشئ وقصيدة البردة للإمام البوصيري .

ويعتبر هذا البيت من أجمل آثار القاهرة التاريخية وقد صدر قرار بتحويل بيت السحيمى إلى مركز للإبداع الفنى تابع لصندوق التنمية الثقافية بعد ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2000 م ليكون مركز إشعاع ثقافي وفني في منطقة الجمالية.