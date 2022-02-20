إحالة تشكيل عصابى لتوزيع المخدرات فى التبين للمحاكمة

قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، إحالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بحيازة مخدرات لترويجها على المتعاطين.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، حيث تمكنت من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.