الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مُسن في حريق شقة بالعجوزة: ماس كهربائي السبب

حريق
حريق

كشفت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عدم وجود شبهة جنائية فى حريق اشتعل بشقة سكنية فى العجوزة، ما أسفر عن مصرع موظف بالمعاش، عن أن السبب ماس كهربائى.

كان لقى مسن مصرعه فى حريق شقة بمنطقة العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية الإخماد ونقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من عقار بشارع الفالوجا، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة الوسط.

تبين بالفحص نشوب حريق فى وحدة سكنية بالعقار رقم 12، ما أسفر عن مصرع "أ.ح" بالمعاش 82 عاما، وحاصر رجال الدفاع المدنى ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن مع انتداب لجنة من المعمل الجنائى للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.

مباحث مديرية أمن الجيزة شبهة جنائية حريق شقة سكنية ماس كهربائي

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