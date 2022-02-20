الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن 9 قرى في كفر الشيخ غداً

فصل كهرباء
فصل كهرباء

‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس والرياض وبيلا وبرج البرلس ".

 ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها، ‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي روينة بكفرالشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قريتي روينة والنطاف، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر العرب بدسوق، وتتأثر بالفصل قريتي كفر العرب والقبائل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الضبعة بالرياض وتتأثر بعملية الفصل قرية الضبعة وتوابعها.

وكذلك سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ مبارك ببرج البرلس، وتتأثر قرية الشيخ مبارك وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية ارض الجمعية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمة بقلين، وتتأثر بالفصل قرى الحصة وتوابعها.
كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السحماوى بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرية القنى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قرى الوزارية ومياه بقلولة، وعن مغذي ابو بدوى ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية ابو بدوى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الرى المطور بكفرالشيخ، وتتأثر بالفصل محطة فارس الجمل بالخادمية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي بر بحرى بالبرج ، وتتأثر بالفصل قرية بر بحرى وتوابعها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن

كهرباء كفر الشيخ بلطيم الاثنين قرى

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