الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فرنسا تضع 4 مقاطعات فى حالة الطوارئ «البرتقالية» بسبب «يونيس»

جريدة الدستور

وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، صباح اليوم الأحد، أربع مقاطعات بشمال فرنسا في حالة الطوارئ البرتقالية؛ بسبب عودة الرياح القوية المتوقعة في المساء.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد - من هبوب رياح تزيد سرعتها عن 100 كم/ ساعة بسبب عاصفة "يونيس" التي اجتاحت صباح أمس السبت، شمال غرب أوروبا.
وقالت هيئة الأرصاد إن المقاطعات الأربع هي: "نور" و"با دو كاليه" وإقليم "سوم" وإقليم "السين البحرية" بمنطقة نورماندي بشمال فرنسا ، حيث ستتأثر تلك المناطق بين الساعة 8:00 مساء من اليوم الأحد والساعة 1:00 صباحًا من غد الإثنين (حسب التوقيت المحلي للبلاد)، بعاصفة جديدة ولكنها تتطلب يقظة خاصة.
يذكر أن عاصفة "يونيس" لم تتسبب في وقوع حالات وفاة في فرنسا، ولكنها أودت بحياة 16 شخصًا على الأقل في هولندا وبولندا وإنجلترا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا.

باريس حالة الطوارئ البرتقالية عاصفة يونيس الأرصاد الجوية في فرنسا فرنسا

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