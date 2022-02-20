الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الأحد، عن تسجيل 104 آلاف و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد لليوم الثالث على التوالي؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و962 ألفاً و837 حالة.

وأفادت الوكالة في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي بأنه تم تسجيل 51 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و405 حالات.

كوريا الجنوبية الجمعة وفاة جمال الاوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

«سعفان» يُعلن عن 39 وظيفة قيادة خالية بديوان «القوى العاملة»

غرف عمليات «المرور» تتابع حركة السيارات في ظل موجة الطفس السيئ

مشاركة وزير الخارجية فى «ميونخ للأمن» تتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟