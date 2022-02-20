كوريا الجنوبية تتجاوز 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الأحد، عن تسجيل 104 آلاف و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد لليوم الثالث على التوالي؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و962 ألفاً و837 حالة.

وأفادت الوكالة في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي بأنه تم تسجيل 51 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و405 حالات.