«الجارديان»: الولايات المتحدة تسجل أكثر من مليون حالة وفاة زائدة خلال الجائحة

أفادت صحيفة "الجارديان" في تقرير نشرته مؤخرا بأن هناك أكثر من مليون حالة وفاة زائدة في الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19.

تُعزى الوفيات بشكل أساسي إلى كوفيد-19، فضلا عن حالات قد تكون ناجمة عن تأخر الرعاية الطبية والعبء الثقيل الواقع على كاهل الأنظمة الصحية، حسبما ذكر التقرير نقلا عن الأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

فقد توفي ما لا يقل عن 923 ألف أمريكي من ضمن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، وفقا لما أوردته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتشمل الأسباب الأخرى للوفاة التي تتجاوز العدد المتوقع عادة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض الزهايمر.

وأوضحت ((الجارديان)) أن الوفيات الزائدة تُعرف أيضا بالوفيات المفاجئة أو "المبكرة"، مضيفة أنه على الرغم من أن غالبية الوفيات الزائدة في الولايات المتحدة حدثت بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق، فإن العديد من هؤلاء الأمريكيين كانت لديهم سنوات عديدة يمكن أن يعيشوها.

تُحسب الوفيات الزائدة على أساس وفيات السنوات السابقة. في عام 2019، تم تسجيل 2.8 مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة. وفي عام 2020، بلغ عددها حوالي 3.3 مليون، حسبما أشار التقرير.

وقال إن العديد من الأمريكيين تأخروا في طلب الرعاية أثناء الجائحة، ورأى آخرون أن جودة رعايتهم تزداد سوءا لأن نظام الرعاية الصحية في البلاد مثقل بعبء كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تشهد أيضا أزمة وفيات بجرعات زائدة حيث تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في العام الأول من الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.