الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تتهم سفينة صينية بتوجيه أشعة ليزر نحو إحدى طائراتها وتصف الحادث بأنه "ترهيبي"

أستراليا تتهم سفينة صينية بتوجيه أشعة ليزر نحو إحدى طائراتها

سفينة صينية
سفينة صينية

اتهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأحد، الصين بارتكاب "عمل ترهيبي"، بعد إعلان حكومته أن سفينة صينية وجهت أشعة ليزر إلى طائرة عسكرية أسترالية.

وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية، أن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية كانتا تبحران الخميس قبالة الساحل الشمالي لأستراليا عندما وجهت إحداهما شعاع ليزر نحو طائرة استطلاع أسترالية، معتبرة أن ذلك "كان سيعرض أرواحًا للخطر".

وقال موريسون: "لا يمكنني اعتباره سوى أنه عمل ترهيب"، مشددًا على أن الأمر "غير مبرر".

من جهته ندد وزير الدفاع بيتر داتون بـ"عمل عدواني جدًا"، قائلًا لتلفزيون "سكاي نيوز"، الأحد" "أعتقد أن الحكومة الصينية تأمل ألا يتحدث أحد عن أعمال الترهيب العدوانية هذه".

وبحسب وزارة الدفاع، كانت السفينتان متجهتين شرقًا في بحر أرافورا شمال أستراليا، ولم ترد السلطات الصينية على الاتهامات الأسترالية.

وكانت "كانبيرا" اتهمت الصين أيضًا عام 2019 بتوجيه أشعة ليزر من الدرجة العسكرية نحو طائرات أسترالية.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، إن تطورات الوضع في أوكرانيا "تثير القلق".

وأضاف "موريسون"، في تصريح صحفي نقلته وسائل إعلام عالمية: "نأمل أن تتراجع روسيا عن تهديداتها ضد جارتها أوكرانيا، لكن التقارير التي رأيناها تشير إلى أن احتمال غزو أوكرانيا من قبل روسيا بات وشيكا".

وتابع: "سنقف مع الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وستقدم الدعم الضروري لمساعدة شركائنا لمساعدة أوكرانيا".

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن ما يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حشد قواته على الحدود الأوكرانية، هو ما تقتضيه عملية غزو ناجحة.

وأضاف "أوستن"- في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أنه لو كانت هناك إمكانية سحب القوات الروسية لما كانت هناك استعدادات طبية ولوجيستية مرافقة لتلك القوات، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي لا يقوم بخدعة من خلال هذا الحشد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن روسيا قامت بإعداد مخيمات طبية ونشرت أطقم تمريض بما لا يعطي انطباعًا أنه سيتم سحب القوات من الحدود الأوكرانية.

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