الأحد 20 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على كيفية التسجيل فى معاش «تكافل وكرامة»

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يدور في أذهان الكثير من المواطنين ممن يستحقون المرتب الشهري الذى قامت بتخصيصه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، معرفة آخر المستجدات الحالية بشأن الزيادات في وجود معاش تكافل وكرامة، وكذلك معرفة طرق التقديم في المعاش.

 

التسجيل في تكافل وكرامة الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

وبالنسبة للخطوات التى عبرها يتاح لأى مواطن التقدم بتكافل وكرامة لكي يحصل على الراتب الشهري، فمن الواجب اتباع هذه الاجراءات :-

هناك عدد من الورق المطلوب بتقديمها لقياس مدى إمكانية صرف المرتبات الخاصة بتكافل وكرامة، والتي تضمن أولًا بطاقة "الرقم القومي" على أن تكون صالحة لشخص يتجاوز 18 سنة.

ومن ضمن الخطط التي يتم تحديدها بشأن الأوراق المطلوبة لكي يقدموا على المنحة الشهرية لتكافل وكرامة بتقديم قسيمة زواج وأصل شهادة ميلاد الأطفال للأسر.

 

 التسجيل في تكافل وكرامة الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

وأيضا يشمل الورق التقديم الخاصة بمعاش تكافل وكرامة أيضًا بتقديم الصورة من بطاقة التموين، بالإضافة إلى القيد المدرسي لكثير من الأطفال المقيدين فى التعليم.

وكانت وزارة التضامن المصرية قد قامت بالإعلان فى وقت لاحق بتقديم الرواتب الشهرية لجميع المواطنين الذي يستحق الدعم، بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا المستجد الذى أثر على القطاعات الاقتصادية الممتدة، وكذلك بعد الاجراءات الاقتصادية التى قامت بتفعيلها الحكومة فى هذا الإطار.

وتسعى مبادرة "تكافل وكرامة" التي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذها على تحسين أحوال المواطنين الذين تأثروا نتيجة الأحوال الاقتصادية خاصة بعد تفشي ظاهرة فيروس كورونا.

وللاستعلام عن قاعدة بيانات "الدعم النقدي المشروط" والخاص بمنظومة تكافل وكرامة يتاح الضغط على الرابط الآتي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

تكافل وكرامة رابط رابط التسجيل في تكافل رابط التسجيل في تكافل وكرامة وزارة وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي

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وائل لطفي

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