السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاقتصاد الوطني خط أحمر».. رصد قضايا أموال عامة بـ205 مليون جنيه

أموال
أموال

واصل رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، جهودهم المكثفة، للتصدي لجريمة المال العام والفساد المالي والإداري، ورصد كافة محاولات الإتجار بالنقد الأجنبي غير مشروع، حفاظا على الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتمكنت جهود أجهزة الأمن فى مجال قضايا الأموال العامة، على مدار الإسبوع المنقي من ضبط (40) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع).

وتبين من الفحص أن قيمة القضايا المضبوطة ماليا تقدر بـ 205,877,691 مليون جنيه).

تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

وزارة الداخلية النقد الأجنبي الاموال العامة مباحث الأموال العامة الكسب غير المشروع اللواء محمود توفيق قطاع الأمن الاقتصادي محمود توفيق إضرار بالمال العام مباحث الاموال العام قضايا أموال عامة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد هدفه في نورويتش سيتي

أسعار برامج العمرة: الاقتصادى بـ35 ألف جنيه

القبض على أحمد أبوالنصر الشهير بـ طبيب الكركمين

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا فى دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

إلهام محمد شاهين تكتب: ضرورة استنباط أحكام جديدة لتحقيق العدل والإنصاف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟