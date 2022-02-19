«الاقتصاد الوطني خط أحمر».. رصد قضايا أموال عامة بـ205 مليون جنيه

واصل رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، جهودهم المكثفة، للتصدي لجريمة المال العام والفساد المالي والإداري، ورصد كافة محاولات الإتجار بالنقد الأجنبي غير مشروع، حفاظا على الاقتصاد الوطني، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتمكنت جهود أجهزة الأمن فى مجال قضايا الأموال العامة، على مدار الإسبوع المنقي من ضبط (40) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع).

وتبين من الفحص أن قيمة القضايا المضبوطة ماليا تقدر بـ 205,877,691 مليون جنيه).

تم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.