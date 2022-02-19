السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد مخر سيل «أولاد يونس» بمركز مطاى (صور)

القاضي يتفقد مخر
القاضي يتفقد مخر سيل أولاد يونس بمطاي

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، مخر سيل "أولاد يونس" بمركز مطاي، للتأكد من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة، وذلك على خلفية تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

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جاء ذلك بحضور خالد عبدالرءوف، رئيس مركز مطاى، والمهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، ومسئول شركة الكهرباء، وعدد من الجهات المعنية.

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واطمأن المحافظ علي جاهزية مخر السيل واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة، وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق التدابير التى تم التدريب عليها خلال الخطة التدريبية الشاملة للمحافظة لمواجهة أزمة السيول حال وقوعها.

حرص المحافظ على الوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة جاهزية كافة شبكات صرف الأمطار أولا بأول وتواجد المعدات الخاصة لكسح وسحب المياه، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية، وكذلك التأكيد على الاستمرار في تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة.

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كما وجه المحافظ وكيل وزارة الري بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة مخرات السيول، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي.

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محافظ المنيا يتفقد مخر سيل أولاد يونس للتأكد من جاهزيته لأستقبال الأمطار مركز مطاي خالد عبد الرءوف أسامة القاضي

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