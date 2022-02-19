السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

آمنة تضحى بحياتها لإنقاذ طفل من أسفل عجلات قطار «القاهرة ـ أسوان»

جثة
جثة

واقعة أليمة شهدتها مدينة أبوتشت، شمالي محافظة قنا بعدما ضحت ربة منزل بحياتها من أجل إنقاذ ابن نجل زوجها، وألقته بعيدًا عن عجلات قطار الصعيد، ليدهسها القطار أثناء مرورها بالقرب من مزلقان قرية كوم يعقوب.

السيدة آمنة حسنى عبدالكريم، تبلغ من العمر 37 عامًا، ضحت بنفسها وبحياتها لإنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من الموت أسفل عجلات قطار الصعيد أثناء مروره بالقرب من مزلقان قرية كوم يعقوب التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

آمنة كانت تحمل ابن نجل زوجها الصغير، لعرضه على أطباء مستشفى أبوتشت المركزى بسبب مرضه، فعلامات الخوف والقلق كانت تظهر عليها بسبب مرض الطفل، أثناء مرور القطار رقم 2008، القادم من القاهرة في طريقه لأسوان، بمزلقان كوم يعقوب في أبوتشت.

السيدة الثلاثينية أثناء اتجاهها للمستشفى لعلاجه، فوجئت بالقطار أثناء مروره، فألقت طفلها بعيدًا، في محاولة لإنقاذه قبل أن يدهسها القطار، فيما قد تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتداول مستخدمو فيسبوك صورة للطفل في محاولة للوصول إلى أهله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

طفل قنا فيس بوك عرض عمل صورة اطباء كريم

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استيراد سداح مداح

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