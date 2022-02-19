السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل الحالة الصحية لمصابي تصادم سرابيوم بالإسماعيلية

تصادم
تصادم

كشفت مصادر طبية الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم بين سيارتين في وصلة سرابيوم التابعة لمدينة فايد بين طريق الإسماعيلية السويس ـ  القاهرة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وقالت مصادر طبية لـ"الدستور" إن المتوفي هويشل حسين ناصر، مقيم في الحسنة بشمال سيناء، 35 سنة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى التل الكبير، مضيفة أن المصابين هم “محمود محروس محمود، 42 سنة، ومصاب بجروح سطحية بفروة الرأس جرح قطعي 3 سم بكف اليد اليسرى، وسليمان أحمد إبراهيم، 60 سنة، ومقيم باقنطرة شرق، مصاب بجرح قطعي 3 سم بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالجسم، وإبراهيم السيد محمد السيد، 45 سنة، ومقيم بالقنطرة شرق، ومصاب بكسر مفتوح بالفخذ الأيسر، واشتباه كسر بالساعد الأيسر، وجرح قطعي بالشفة السفلية، ونزيف من الأنف”.

تعود أحداث الواقعة عندما وصل بلاغ لمرفق الاسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، في وصلة سرابيوم التابعة لمدينة فايد، ما بين طريق الإسماعيلية السويس وطريق الإسماعيلية القاهرة.

على الفور دفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادثة وتبين وفاة شخص وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى التل الكبير، فيما أصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة في الجسد، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سيارة نصف نقل تحمل رقم 9132 ط ل ف مع سيارة تلت نقل رقم 9832 ط ص م، في وصلة سرابيوم التابعة لمدينة فايد، ما بين طريق الإسماعيلية السويس وطريق الإسماعيلية القاهرة.

وانتقلت على الفور، قوة أمنية من قسم الشرطة إلى مكان الحادثة للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة وفتح الطريق للمسافرين.

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