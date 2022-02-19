السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تلقى القبض على 7 إرهابيين

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، أنها تمكنت من القضاء على 7 إرهابيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، قضت وحدات الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم على 7 إرهابيين".

وأوضحت أن العملية العسكرية النوعية التي ما زالت متواصلة" تمت على إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة" شرق الجزائر.

وكشفت عن ضبط 6 أسلحة رشاشة من نوع "كلاشينكوف" وبندقية بمنظار وكميات من الذخيرة وأجهزة اتصال، بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وشددت "الدفاع الجزائرية" على أن هذه العملية "تأتي لتعزيز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.

 

 

الجزائر إرهابيين الجماعات الإرهابية ضربة لفلول وزارة الدفاع الجزائرية مكافحة الإرهاب العملية العسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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