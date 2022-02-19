الجزائر تلقى القبض على 7 إرهابيين

أعلنت الجزائر، اليوم السبت، أنها تمكنت من القضاء على 7 إرهابيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن أنه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، قضت وحدات الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم على 7 إرهابيين".

وأوضحت أن العملية العسكرية النوعية التي ما زالت متواصلة" تمت على إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة" شرق الجزائر.

وكشفت عن ضبط 6 أسلحة رشاشة من نوع "كلاشينكوف" وبندقية بمنظار وكميات من الذخيرة وأجهزة اتصال، بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وشددت "الدفاع الجزائرية" على أن هذه العملية "تأتي لتعزيز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.