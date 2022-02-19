السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تعتزم استخدام طريقة تعزيز غير متجانسة للتطعيم ضد كورونا

الصين
الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سوف تبدأ في إعطاء جرعات معززة للتطعيم المضاد لكوفيد-19، وهي مختلفة عن الجرعتين الأولى والثانية، للأشخاص الذين تلقوا لقاحات غير مُنشطة.

وقال "وو ليانجيون"، وهو مسئول اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه سوف يتم استخدام جرعات من إنتاج شركتي "كانسينو بيولجيكس" و"شونكينج شيفي بيلوجيكس" ليمتد فيما يطلق عليها طريقة التعزيز غير المتجانسة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال مسئول آخر إن الصين بدأت أيضًا دراسة بشأن تطعيمات مضادة لمتحور «أوميكرون» مع اختبارات سريرية وفي انتظار الموافقات.

ووفقًا لدراسة أجراها باحثون من البرازيل وجامعة كسفورد مؤخرًا، فإنه يتعين على الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح من إنتاج شركة "سينوفاك بيوتيك ليمتد" أن يحصلوا على جرعة معززة مختلفة لدعم حمايتهم من أوميكرون.

أوميكرون كوفيد الصحة الوطنية الصين البرازيل

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