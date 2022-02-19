السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 15 في انقلاب ميكروباص على طريق «السويس-الإسماعيلية»

اسعاف
اسعاف

تعرض 15 شخصا لإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس الإسماعيلية أمام كمين فنارة في اتجاة محافظة السويس.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس الإسماعيلية أمام كمين فنارة في اتجاة محافظة السويس.

على الفور دفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث الذي وتبين إصابة كلا من وليد درويش السيد 37 سنة يقيم في أبوصوير وأصيب اشتباه كسر في الساق اليسرى واشتباه كسر بالضلوع وغريب حسين زيدان 51 سنة يقيم بالقاهرة وأصيب بكدمة في الكتف الأيمن وعادل عبد الظاهر عبد الصادف 35 سنة يقيم في شبرا الخيمة وأصيب بكدمة بالصدرواشتباه كسر بالعمود الفقرى وفوزية أحمد حنفي 51 سنة تقيم بالسويس وأصيبت باشتباه خلع بالكتف الأيمن ومحمد أحمد عبدالعال 21 سنة يقيم بالقنطرة غرب وأصيب اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمة بالصدر وسناء إبراهيم أحمد 36 سنة تقيم بالشرقية وأصيبت بكدمة في الوجه واشتباه كسر في عظام الأنف وامال على على 35 سنة تقيم بالشرقيه وأصيب بكسر مضاعف بالساعد الأيسر وربيع عبد الصبور عبد اللطيف 60 سنة يقيم بالقنطرة غرب وأصيب اشتباه كسر بالساق الأيسر واشتباه كسر بالضلوع ومحمد اسعد أحمد 32 سنة يقيم في دمياط وأصيب اشتباه كسر بالضلوع وجرح متهتك بفروة الرأس وأحمد محمد حسن 49 سنة يقيم بالإسماعيلية وأصيب باشتباه كسر في العمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم ومحمد عبد الرسول عبد المللك 66 سنة يقيم بالسويس وأصيب بأشتباه كسر في العمود الفقري ونور السيد أحمد 11 سنة تقيم بالسويس وأصيبت باشتباه خلع بالكتف الأيسر وفاطمة السيد أحمد 9 سنوات تقيم بالسويس وأصيبت بسحجات وكدمات بالجسم ووليد شعبان محمد 33 سنة يقيم بالسويس وأصيب بأشتباه كسر في الساق اليسرى وكدمات بالجسم وأحمد السيد عبد الدايم 21 سنة يقيم بالشرقية وأصيب بأشتباه كسر في العمود الفقري واشتباه كسر في الضلوع واشتباه كسر في الحوض .

تم نقل المصابين من الاول وحتى الرابع عشر  الي مستشفي فايد فيما تم نقل الاخير الي مستشفي الجلاء العسكري.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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