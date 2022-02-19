رئيس مدينة الضبعة يناقش منظومة المتغيرات المكانية مع رؤساء الوحدات المحلية

ترأس العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى المركز، وذلك لمناقشة منظومة المتغيرات المكانية.

وتابع رئيس مدينة الضبعة منظومة المتغيرات المكانية وإنجازها تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح داخل القرى والوقوف على آخر المستجدات ومناقشة بعض المشاريع التنموية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة داخل نطاق مراكز ومدن المحافظة بحضور إبراهيم عبدالعال نائب رئيس المركز، وهاني مرسي سكرتير المركز، وعبدالفتاح حامد مدير مكتب المتابعة.

وكان قد عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا موسعا، أمس الجمعة، لمناقشة عرض الموقف اعمال ومتابعة رصد منظومة المتغيرات المكانية ومنع التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديرى إدارات منظومة المتغيرات المكانية، حيث تم عرض المتغيرات التى تم رصدها داخل المحافظة من خلال منظومة الأقمار الصناعية.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من المحافظة برئاسة السكرتير العام لرصد حالات التعدى على املاك الدولة وكذلك لجنة من مديرية الزراعة لرصد جميع حالات التعدي على الاراضى الزراعية وعمل بيان يومى مجمع بعدد المتغيرات الواردة من إدارة المساحة العسكرية وسرعة التعامل مع اى متغير لمحاسبة اى مسئول عن التقاعس عن العمل بالمنظومة.

كما وجه محافظ مطروح بالإزالة الفورية لأي حالة يتم رصدها فى المهد قبل الانتهاء من التعدى على أملاك الدولة وعدم التهاون في مواجهة اى تعدى على أملاك الدولة مع عمل بيان يومى للعرض عليه، يوميآ بحالات التعدى والتى يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية وإعداد تقرير أسبوعي للعرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالمتغيرات وما تم حيالها وصفة مرتكبيها.