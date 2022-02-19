السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك المعرفة يعلن عن ورشة عمل لتعريف المعلمين بـ«المعاجم»

بنك المعرفة
بنك المعرفة

وجه بنك المعرفة المصري، رسالة هامة لجميع المعلمين، بضرورة الانضمام إلى ورش العمل من York Press عبر بنك المعرفة المصري.

وقال بنك المعرفة، إنه لمعرفة أكثر عن المعاجم الورقية وكيف تطورت إلى معاجم إلكترونية والتخصصات المختلفة التي تحتاج للمعاجم وأنواع المعاجم المختلفة وكيفية الوصول إليها عن طريق بنك المعرفة، يمكن حضور ورشة العمل 

الإثنين ٢١ فبراير الساعة ٦:٠٠ مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=169913384showd&month=2... 

كما يجب التسجيل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل.

For all teachers, join the workshops from York Press through the Egyptian Knowledge Bank.

Learn more about paper dictionaries and how they have evolved into electronic dictionaries, the different disciplines that need dictionaries, the different types of dictionaries, and how to access them through the Knowledge Bank

Monday, February 21 at 6:00 pm

https://www.ekb.eg/ar/events?event=169913384showd&month=2... 

Register now and you will receive a link to the lecture on the registered

وانطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022، صباح اليوم السبت، فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، ومدارس التي تعمل الدراسة بها يوم السبت فى باقي المحافظات، على أن تبدأ يوم الأحد في باقي المدارس على مستوى الجمهورية.

وتوافد الطلاب صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

وشددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلي عن الكمامة والضوابط الصحية.

 

 

معلمين التعليم الفنى جمهور العام الدراسي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم البريد الالكتروني بنك المعرفة المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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