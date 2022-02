بنك المعرفة يعلن عن ورشة عمل لتعريف المعلمين بـ«المعاجم»

وجه بنك المعرفة المصري، رسالة هامة لجميع المعلمين، بضرورة الانضمام إلى ورش العمل من York Press عبر بنك المعرفة المصري.

وقال بنك المعرفة، إنه لمعرفة أكثر عن المعاجم الورقية وكيف تطورت إلى معاجم إلكترونية والتخصصات المختلفة التي تحتاج للمعاجم وأنواع المعاجم المختلفة وكيفية الوصول إليها عن طريق بنك المعرفة، يمكن حضور ورشة العمل

الإثنين ٢١ فبراير الساعة ٦:٠٠ مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=169913384showd&month=2...

كما يجب التسجيل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2022، صباح اليوم السبت، فى 12 محافظة على مستوى الجمهورية، ومدارس التي تعمل الدراسة بها يوم السبت فى باقي المحافظات، على أن تبدأ يوم الأحد في باقي المدارس على مستوى الجمهورية.

وتوافد الطلاب صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

وشددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلي عن الكمامة والضوابط الصحية.