السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية: السيطرة على حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية أمن الجيزة حريق نشب شقة سكنية صفط اللبن قسم شرطة بولاق الدكرور

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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