«cnn»: متغير BA.2 متحورًا بدرجة عالية مقارنة بـ أوميكرون

وجدت الدراسة الجديدة التى تم نشرها عبر موقع “cnn” أن BA.2 يمكنها نسخ نفسها في الخلايا بسرعة أكبر من BA.1، النسخة الأصلية من Omicron.

كما أنه أكثر مهارة في جعل الخلايا تلتصق ببعضها البعض، يسمح هذا للفيروس بتكوين كتل أكبر من الخلايا ، تسمى المخلوقات ، من BA.1، هذا مقلق لأن هذه الكتل تصبح بعد ذلك مصانع لإنتاج المزيد من نسخ الفيروس.

كانت دلتا جيدة أيضًا في تكوين المخلوقات المخلوية ، والتي يُعتقد أنها أحد أسباب كونها مدمرة جدًا للرئتين.

المطعمون ليسوا في آمان

وعلى غرار Omicron الأصلي ، كان BA.2 قادرًا على اختراق الأجسام المضادة في دم الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد Covid-19، كان أيضًا مقاومًا للأجسام المضادة للأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid-19 في وقت مبكر من الوباء.

أين ظهر BA.2

من غير المعروف أين ظهرت BA.2 ، على الرغم من تسجيل الحالات الأولى في الفلبين، وقال الباحثون إنه قد يكون هناك بعض الأدلة على أنه ينتشر بشكل أسرع، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، مشيرًا إلى أنه يبدو أن BA.2 هو سلالة أوميكرون الرئيسية في الهند والفلبين، وهناك أدلة على أنها تنمو مقارنةً بـ BA.1 في الدنمارك والمملكة المتحدة وألمانيا.

المتغير الجديد هو سلالة فرعية من أوميكرون، فأظهرت الأبحاث فيما قبل الأعراض الخاصة به، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في إنجلترا، وتشمل ما يلي:

-إعياء.

-تعرق ليلي.

-حكة الحلق.

-سعال جاف.

-آلام عضلية خفيفة.

أما عن فقدان الشم والتذوق أوضحت أن 13٪ من حالات أوميكرون تفقد هذه الحواس.

يذكر إن عدد من الحالات المؤكدة في لندن (146) والجنوب الشرقي (97)، في مكان آخر حول العالم البلدان التي سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بمرض BA.2هي الهند (530) والسويد (181) وسنغافورة (127).