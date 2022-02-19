السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشر سيارات إغاثة على الطرق بعد سقوط الأمطار

جريدة الدستور

نشرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية بعد سقوط الأمطار، وتم توزيعها على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000. 

وأعدَّت إدارة المرور، غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وتنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حركة الرياح ومدى الرؤية بعد سقوط الأمطار لمعرفة حركة السيارات وغلق أي طريق في حالة انعدام الرؤية. 

كما كثفت إدارات المرور من التواجد المروري الفعال لأي طارئ، وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة على الطرق السريعة، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

الإدارة العامة للمرور سيارات الاغاثة المرورية سقوط الأمطار السيارات إدارة المرور

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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