الأوضاع فى ليبيا بين تحركات باشاغا ومغازلة الدبيبة برفع الأجور

أفادت قناة العربية اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الحكومة الليبى الجديد المكلف فتحى باشاغا التقى مساء أمس الجمعة، أعيان وقادة مدينة مصراتة مسقط رأس عبدالحميد الدبيبة وطرح عليهم مشروع حكومته.

وأكد باشاغا خلال الاجتماع العمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي، مشددا على أن حكومته ستسخر كافة الجهود للدفع بملف المصالحة.

جاء اللقاء الأخير لباشاغا ضمن سلسلة من المشاورات التي عقدها على الساحة السياسية الليبية من أجل تقوية موقفه والمضي في تشكيل حكومة جديدة وسط التحدي الذي يواجهه من قبل الدبيبة.

الدبيبة يغازل الليبيين بزيادة الأجور وإجراء انتخابات فى يونيو المقبل..

فيما بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة فى مغازلة الليبين من خلال تصريحاته حول رفع الأجور والإعلان عن خارطة طريق جديدة.

وأعلن الدبيبة الشروع في توزيع 50 ألـف قـطـعـة أرض للشباب، لافتا إلى أن مصرف الادخار سيمنح قروضا للشباب المتحصلين على قطع الأرض ليتمكن من بناء منزل أو إقامة مشروع عليها.

وتابع الدبيبة في كلمته بمناسبة الاحتفال بثورة فبراير أن منحة صندوق دعم الزواج ستستمر دون توقف، متابعا "نريد الحياة والاستقرار ولانريد تجدد حروب جديدة ببلادنا".

وشدد على رفضه للحرب قائلا "نريد الحياة والاستقرار ولا نريد تجدد حروب جديدة ببلادنا لكن هناك فئة مازالت تريد الاقتتال في طرابلس".

ولفت إلى أنه تم تشكيل هيئة لمتابعة أوضاع الجرحى وعلاجهم في الداخل والخارج بقيمة مليار دينار، مجددًا مطالبته بإجراء الانتخابات ورفض التمديد للأجسام الحالية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال يومين سنعلن عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات وهدفنا هو تحقيق الاستقرار.

ودعا الدبيبة البرلمان الليبى والمجلس الأعلى للدولة والأجهزة القضائية إلى الاستماع لمطالب الشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.