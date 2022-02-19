السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأوضاع فى ليبيا بين تحركات باشاغا ومغازلة الدبيبة برفع الأجور

فتحى باشاغا
فتحى باشاغا

أفادت قناة العربية اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الحكومة الليبى الجديد المكلف فتحى باشاغا التقى مساء أمس الجمعة، أعيان وقادة مدينة مصراتة مسقط رأس عبدالحميد الدبيبة وطرح عليهم مشروع حكومته.

وأكد باشاغا خلال الاجتماع العمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي، مشددا على أن حكومته ستسخر كافة الجهود للدفع بملف المصالحة.

جاء اللقاء الأخير لباشاغا ضمن سلسلة من المشاورات التي عقدها على الساحة السياسية الليبية من أجل تقوية موقفه والمضي في تشكيل حكومة جديدة وسط التحدي الذي يواجهه من قبل الدبيبة.

الدبيبة يغازل الليبيين بزيادة الأجور وإجراء انتخابات فى يونيو المقبل..

فيما بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة فى مغازلة الليبين من خلال تصريحاته حول رفع الأجور والإعلان عن خارطة طريق جديدة.

وأعلن الدبيبة الشروع في توزيع 50 ألـف قـطـعـة أرض للشباب، لافتا إلى أن مصرف الادخار سيمنح قروضا للشباب المتحصلين على قطع الأرض ليتمكن من بناء منزل أو إقامة مشروع عليها.

وتابع الدبيبة في كلمته بمناسبة الاحتفال بثورة فبراير أن منحة صندوق دعم الزواج ستستمر دون توقف، متابعا "نريد الحياة والاستقرار ولانريد تجدد حروب جديدة ببلادنا".

وشدد على رفضه للحرب قائلا "نريد الحياة والاستقرار ولا نريد تجدد حروب جديدة ببلادنا لكن هناك فئة مازالت تريد الاقتتال في طرابلس".

ولفت إلى أنه تم تشكيل هيئة لمتابعة أوضاع الجرحى وعلاجهم في الداخل والخارج بقيمة مليار دينار، مجددًا مطالبته بإجراء الانتخابات ورفض التمديد للأجسام الحالية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال يومين سنعلن عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات وهدفنا هو تحقيق الاستقرار.

ودعا الدبيبة البرلمان الليبى والمجلس الأعلى للدولة والأجهزة القضائية إلى الاستماع لمطالب الشعب والدفع باتجاه إجراء الانتخابات.

فتحى باشاغا مدينة مصراته عبدالحميد الدبيبة الانقسام السياسي المصالحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

تحرك من «الأعلى للإعلام» بشأن حلقة إبراهيم عيسى عن الإسراء والمعراج

مصرع 9 عناصر جنائية شديدة الخطورة الإجرامية بالدقهلية واستشهاد ضابط شرطة

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

الذعر يقتل أحيانا.. أطباء يحذرون من الآثار النفسية الممتمدة للجائحة

فتاة تشعل النار في جسدها بجوار محطة مترو مارجرجس

تحقيقات النيابة العامة فى كشف ملابسات واقعة مقتل الطفلة «رودينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟