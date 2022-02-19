السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيضاء» بـ32 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق، مع توافر السلعة بكميات كبيرة، حيث سجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 42 إلى 48 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 48 إلى 55 جنيهًا للكرتونة في المزرعة يضاف اليها 5 جنيهات للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 26 و27 جنيها للكيلو تصل للمستهلك بـ 32جنيها، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و25 جنيها للكيلو سعر المزرعة  والدواجن البلدي سعر 29 - 35 جنيهًا سعر المزرعة، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها بينما وصل سعر البطانية 70 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و12 جنيها، وسجل الكتكوت ساسو بين 7 و10 جنيهات والكتكوت البلدي 9 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 70 جنيهًا.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف وأن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة مع ارتفاع الأسعار وخوفا من زيادة الأسعار.

الفراخ ب32جنيه للمستهلك والبيض ب42في المزرعة أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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