السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تلقح أكثر من 20 مليون شاب حتى 18 عاما ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن وزارة الصحة الهندية عن تطعيم أكثر من 20 مليون شاب في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما بشكل كامل ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، أن وزير الصحة الهندي منسوخ ماندافيا هنأ مواطني بلاده معلنا تحقيق هذا الانجاز المذهل عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة.

كانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما قد بدأت في الثالث من يناير من العام الجاري.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

نيودلهي حملة التطعيم الهند الصحة الهندية

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استيراد سداح مداح

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