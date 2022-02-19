السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالسلام

جثة
جثة

فتحت نيابة السلام اليوم السبت، تحقيقات موسعة في مصرع سيدة، اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها بالطابق السادس، وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من علو سيد من شقة بأحد العقارات السكنية بمدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبسؤال الشهود قرروا باختلال توازنها أثناء قيامها بعملية تنظيف منزلها.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "عزيزة. م" وسط بركة من الدماء، متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات مصرع عامل حادث تصادم سيارة ملاكي موتوسيكل نفق الجولف نيابة السلام تحقيقات موسعة مصرع سيدة الطابق السادس تقرير الصفة التشريحية أسباب الوفاة

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