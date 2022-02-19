التحقيق في مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالسلام

فتحت نيابة السلام اليوم السبت، تحقيقات موسعة في مصرع سيدة، اختل توازنها وسقطت من شرفة شقتها بالطابق السادس، وأمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من علو سيد من شقة بأحد العقارات السكنية بمدينة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبسؤال الشهود قرروا باختلال توازنها أثناء قيامها بعملية تنظيف منزلها.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "عزيزة. م" وسط بركة من الدماء، متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.