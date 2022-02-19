السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بوصلة دهشور فى الجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بوصلة دهشور، بمدينة الشيخ زايد في الجيزة، وإصابة آخرين.
وتبين من خلال المعاينة أن سيارة ملاكي انحرفت عن الطريق، واصطدمت بـ4 سيارات في الاتجاه الآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق وصلة دهشور، في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي ماركة بي إم دبليو، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانحرفت عن الطريق للاتجاه الآخر، واصطدمت بـ4 سيارات، مما أسفر عن مصرع أحد قائدي السيارات، وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم مصرع شخص وصلة دهشور مدينة الشيخ زايد غرفة النجدة بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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