«اضرب كمان خلينى اتوب».. أشهر الإفيهات للفنان محمد شرف في عيد ميلاده

يوافق اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل محمد شرف، الفنان الذي استطاع أن يدخل قلوب المصريين بخفة دمه وقفشاته الخالدة في الأذهان، حيث ولد في التاسع عشر من فبراير عام 1963.

تخرج شرف من المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل العمل في الوسط الفني، حيث شارك في الكثير من الأعمال بالسينما والمسرح والتلفزيون.

ويعتبر محمد شرف، من النجوم الذين يتمتعون بحس فكاهي بشكل كبير، حيث يعتمد "كوميديا الموقف" الأمر الذي جعله من النجوم المقربين للمصريين، ففي السطور التالية نرصد أشهر الإفيهات للراحل شرف.

واحد مصري هيشجع إيه.. نيجيريا

يعتبر من الجمل الكوميدية الشهيرة للنجم الراحل محمد شرف، كانت بفيلم "ظرف طارق" مع النجم أحمد حلمي، حيث ظهر شرف بمشهد واحد فقط ولكنه أثر وعلق بالأذهان وبات يتردد بين شفاه المصريين في المواقف الكوميدية.

ساموعليكو.. التلاجة فيها ميه أصل أنا جعان أوي أوي

وفي نفس الفيلم "ظرف طارق" خطف النجم محمد شرف الأنظار بمجرد ظهوره على الشاشة عندما دخل بيت الفنان أحمد حلمي بالفيلم مرددًا جملة "ساموعليكو.. التلاجة فيها ميه أصل أنا جعان أوي أوي" .

اضرب كمان عايز أتوب

على الرغم من المشاهد الصغيرة التي كان حاضرًا فيها محمد شرف ولكن كانت محملة بالكثير من الكوميديا والضحك، ففي فيلم "زكي شان" مع أحمد حلمي جسد دور حرامي دخل ليسرق الفيلا التي يحرسها الفنان احمد حلمي، ولكن يتعرف عليه ويؤكد له أن والده حسن حسني هو من أرسله ليكشف فشله أمام صاحب البيت في تأمين الفيلا.

ده صابون ثقافي سعادتك

شارك محمد شرف الفنان حلمى في الكثير من الأعمال والتي منها فيلم "جعلتني مجرمًا" حيث جسد دور المعلم مشمش تاجر المخدرات، الذى يدير غرزة، وحينما تأتى الشرطة يخفى كل شىء ويحول المكان لصالون ثقافي.

عربيتك حلوة ياعماد.. فور باي فور ياجدع

يعتبر فيلم "الرهينة" مع النجم أحمد عز، من الأعمال المميزة للراحل محمد شرف، حيث جسد دور الصديق المسيحي لأحمد عز في أوكرانيا الذي يستقبله ليسكن معه بالشقة.