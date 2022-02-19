تراجع الحركة السياحية الأوكرانية بسبب الصراع مع روسيا

قال كريم المنباوي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن هناك تأثر بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الأوكراني؛ نظرًا إلى التوترات السياسية الموجودة هناك.

وأوضح أن السوق الأوكراني سوق هام بالنسبة إلى السياحة المصرية، ولهذا لابد من دعم أوكرانيا فهم من ساندوا السياحة المصرية في أسوأ ظروفها، كما أن السوق الأوكراني من أوائل الأسواق التي عادت إلى مصر بعد استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020؛ نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف "المنباوي"، في تصريحات خاصة لـ"دستور"، أن الوضع حتى الآن غير معروف من مشاركة مصر في المعرض السياحي الدولي "UITT" والمزمع انعقاده بمدينة كييف خلال الفترة من 23 الى 25 مارس المقبل.

وأكد أن السوق الأوكراني استطاع أن يعوض فترة غياب السوق الروسي التي توقف عن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لمدة 6 سنوات عقب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة عام 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وقد أصبح السوق الأوكراني فى المرتبة الأولى سياحيًا من حيث الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار "المنباوي" إلى أن السوق الأوكراني يحدث فئة تباطوا في الحركة السياحية، وهذا أمر متوقع بالنسبة إلى الأحداث الواقعة التي تجرى هناك، آملين أن تنتهى هذه التطورات وتستقر الأمور سواء من جانب أوكرانيا أو من الجانب الروسي.

يشار إلى أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد بشكل كبير، وخاصة بعد عمليات القذف التي شهدتها أوكرانيا على يد القوات الموالية إلى روسيا، ويشهد المجتمع الدولي توترًا كبيرًا على خلفية الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كما أن هناك تحذيرات دولية من غزو أوكرانيا.