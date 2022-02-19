السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع الحركة السياحية الأوكرانية بسبب الصراع مع روسيا

كريم المنباوى عضو
كريم المنباوى عضو غرفة شركات السياحة

قال كريم المنباوي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن هناك تأثر بالحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الأوكراني؛ نظرًا إلى التوترات السياسية الموجودة هناك.

وأوضح أن السوق الأوكراني سوق هام بالنسبة إلى السياحة المصرية، ولهذا لابد من دعم أوكرانيا فهم من ساندوا السياحة المصرية في أسوأ ظروفها، كما أن السوق الأوكراني من أوائل الأسواق التي عادت إلى مصر بعد استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020؛ نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف "المنباوي"، في تصريحات خاصة لـ"دستور"، أن الوضع حتى الآن غير معروف من مشاركة مصر في المعرض السياحي  الدولي "UITT" والمزمع انعقاده بمدينة كييف خلال الفترة من 23 الى 25 مارس المقبل.

وأكد أن السوق الأوكراني استطاع أن يعوض فترة غياب السوق الروسي التي توقف عن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لمدة 6 سنوات عقب سقوط الطائرة الروسية المنكوبة عام 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وقد أصبح السوق الأوكراني فى المرتبة الأولى سياحيًا من حيث الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار "المنباوي" إلى أن السوق الأوكراني يحدث فئة تباطوا في الحركة السياحية، وهذا أمر متوقع بالنسبة إلى الأحداث الواقعة التي تجرى هناك، آملين أن تنتهى هذه التطورات وتستقر الأمور سواء من جانب أوكرانيا أو من الجانب الروسي.

يشار إلى أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد بشكل كبير، وخاصة بعد عمليات القذف التي شهدتها أوكرانيا على يد القوات الموالية إلى روسيا، ويشهد المجتمع الدولي توترًا كبيرًا على خلفية الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، كما أن هناك تحذيرات دولية من غزو أوكرانيا.

مصر أوكرانيا روسيا مطار شرم الشيخ فيروس كورونا سقوط الطائرة الروسية السياحة المصرية غرفة شركات السياحة المجتمع الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الرئيس الروسى يوقع مرسوما لاستدعاء الاحتياط للتدريب العسكرى

تراجع الحركة السياحية الأوكرانية بسبب الصراع مع روسيا

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

الصحة: 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و52 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان