السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

باستخدام لغة الجسد.. تعاملي مع نوبات غضب طفلك الصغير

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في كثير من الأحيان يتعرض الأهل لمواقف محرجة جراء قيام أطفالهم بعدد من المشاكل مستغلين وجود أغراب وأن الأهل لا يمكن أن يتعاملوا معهم بمزيد من الحرية في هذا الموقف، الأمر الذي يدفعهم إلى الاستغراق في الغضب نظير تحقيق طلب بعينه، أو الاستمرار في التواجد بالمكان رغم قرار الأهل بضرورة المغادرة الآن.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن القيام بها في هذه المواقف باستخدام لغة الجسد فقط، من غير الحاجة إلى إحداث ضوضاء أكبر في مكان تواجدكم، وذلك بحسب ما ورد في موقع " kidshealth".

حاول أن تمنح الأطفال الصغار بعض السيطرة على الأشياء الصغيرة:

 قدم اختيارات بسيطة مثل هل تريد عصير فراولة أم عصير موز، أو هل تريد الاستحمام في أول اليوم أم عند النوم، بهذه الطريقة ، أنت لا تسأل هل تريد الاستحام أم لا لأن حتمًا سيجيب عليها بـ "لا". 

احتفظ بالأشياء المحظورة بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن متناول اليد:

هذا يجعل نوبات الغضب أقل احتمالا، وإن كان من الواضح أن هذا ليس ممكنًا دائمًا، خاصةً خارج المنزل حيث لا يمكن التحكم في البيئة، فيمكن حينها استخدام لغة الجسد من خلال نظرات الأعين التي تتفق معها مسبقًا مع الطفل وتخبره من خلالها أنه لم إن ينتهي سوف تعاقبه الآن.

شتت طفلك:

لدى الأطفال الصغار تحديدًا فترة انتباه قصيرة جدًا، يمكن أن تستفيد من ذلك، من خلال تقديم بدائل آخرى هي التي تريدها، وأبدأ نشاط جديد يحل محل الآخر الذي ترفضه، كما يمكن أيضًا في حال فشلت في محاولة تشتيت انتباه طفلك، اصطحبه من غرفة إلى أخرى، أو من مكان إلى أخر خارج المنزل، ساعدهم على تعلم مهارات جديدة وادفعهم إلى النجاح.

نوبات الغضب الطفل الصغير الأطفال التحكم عن بعد لغة العيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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